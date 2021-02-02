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02.02.2021 - 10:57 |

CANLI| Galatasaray-Başakşehir - İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray-Başakşehir maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk ediyor. Geride kalan 22 haftada 1 haftayı bay geçen çıktığı 21 müsabakadan 42 puan çıkaran Galatasaray, Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. Bu sezon kötü bir grafik çizen Başakşehir ise geride kalan 21 maçta sadece 24 puan toplayabildi. Peki Galatasaray-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

CANLI| Galatasaray-Başakşehir - İlk 11'ler belli oldu
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Galatasaray-Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de 23. hafta maçında günün en dikkat çeken müsabakası Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak. Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci ile yollarını ayıran Başakşehir teknik direktör Okan Burak ile de yollarını ayırdı. Okan Buruk'tan boşalan koltuğu Aykut Kocaman getirilmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Giuliano, Deniz, Azubuike, Fernandes, Demba Ba

Galatasaray ise ara transfer sezonunda Onyekuru, Mostafa Mohammed, Halil Dervişoğlu, Yedlin, Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Galatasaray yeni transferi Yedlin'e lisans çıkarabilmek için gece yarısı Eren Can Yardımcı'yı Eyüpspor'a, Emin Bayram'ı da Boluspor'a kiraladığını açıklamıştı. Peki Galatasaray-Başakşehir maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Başakşehir maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

CANLI| Galatasaray-Başakşehir - İlk 11ler belli oldu

 

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