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20.01.2021 - 16:18 |

CANLI | Galatasaray-Denizlispor

Süper Lig'de 20. hafta maçında Galatasaray, Denizlispor'u sahasında konuk ediyor.

CANLI | Galatasaray-Denizlispor
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Galatasaray - Denizlispor maçından kareler
Galatasaray - Denizlispor maçından kareler
Galatasaray - Denizlispor maçından kareler
Galatasaray - Denizlispor maçından karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Galatasaray-Denizlispor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de 20. hafta maçında Galatasaray sahasında bu akşam Denizlispor'u konuk ediyor.

Pazar akşamı Vodafone Park'ta oynanan derbi maçında Diagne'nin kırmızı kart görmesinin ardından sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılan Galatasaray, zirve yarışında büyük yara aldı. Bu akşam oynanacak olan Denizlispor maçında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray 3 puan alıp yara sarmak istiyor. 

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.. Galatasaray-Denizlispor maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımı ayrıca SKORER CANLI ANLATIM sayfasından takip edebilirsiniz...

CANLI | Galatasaray-Denizlispor

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet, Bergdich, Fabiano, Murawski, Dossevi, Recep, Sagal, Rogallega, Sacko

İlk yarıdan notlar

3. dakikada Babel'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, yerden giden top yandan auta çıktı.

7. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

8. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Feghouli'nin ara pasında ceza sahasına hareketlenen Belhanda, sol çaprazda son anda yatarak topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Uygun durumdaki Emre Akbaba, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

17. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sağdan ortasında altıpas önündeki Babel topu kontrol etti. Kaleye sırtı dönük olan Hollandalı futbolcunun dönmesine izin vermeyen Leismann'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Feghouli'ye geldi. Cezayirli oyuncu, bekletmeden düzgün bir şut çıkardı ve topu uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

35. dakikada Sagal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Recep Niyaz, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda zamanında çıkan Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45 1. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde savunmadaki Recep Niyaz'ın uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazanarak altıpasa düştü. Pozisyonu iyi takip eden Donk, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Pantilimon'un sağından ağlara gönderdi: 3-0.

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

CANLI | Galatasaray-Denizlispor

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