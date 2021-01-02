CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nun saat 15.30'da başlayan karşılaşmayı Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayımlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO: 31 -48

1. periyod: 20-22

İlk yarı sonucu: 31-48

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.

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