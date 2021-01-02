Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe Beko
02.01.2021 - 15:30 | | İSTANBUL (AA) -

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe Beko
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nun saat 15.30'da başlayan karşılaşmayı Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayımlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO: 31 -48 

1. periyod: 20-22 

İlk yarı sonucu: 31-48

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor.  Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu başladı! Resmen duyurdular...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ancelotti'den onay çıktı, Fenerbahçe bombayı patlattı!

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe Beko

Ronaldo'dan ayağıyla basket

 

 

Umut Nayir: Hedefim Avrupa'da devam edebilmek
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kritik maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi
    Kritik maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi
  2. Dev derbi şifresiz...
    Dev derbi şifresiz...
  3. CANLI | Alanyaspor-Başakşehir
    CANLI | Alanyaspor-Başakşehir
  4. Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda, muhtemel 11leri ve hakemi kim?
    Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda, muhtemel 11leri ve hakemi kim?
  5. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Barcelona'da Coutinho şoku! 3 ay yok...

Son dakika | Barcelona'da Coutinho şoku! 3 ay yok...

Hatayspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Hatayspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Son dakika | Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı! 4 eksik

Son dakika | Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı! 4 eksik

Göztepe'de 3 futbolcu yolcu

Göztepe'de 3 futbolcu yolcu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet