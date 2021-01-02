02.01.2021 - 15:30 | | İSTANBUL (AA) -
CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe Beko
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nun saat 15.30'da başlayan karşılaşmayı Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayımlayacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO: 31 -48
1. periyod: 20-22
İlk yarı sonucu: 31-48
ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.
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