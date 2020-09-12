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12.09.2020 - 20:11 |

CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Kritik müsabaka saat 20.00'de başladı

CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK
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Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe gibi mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Galatasaray'da Arda Turan sahaya kaptan olarak çıktı. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetiyor.

 

CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK

 İLK 11'LER:

Galatasaray: Fatih, Elabdelloui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe.

Kaptan Arda Turan
2011 yazında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, son olarak Mayıs 2011'de kaptan olarak Sarı-kırmızılı formayı giymişti. Arda Turan 9 yıl(3 bin 403 gün) sonra yeniden Galatasaray kaptanı olarak resmi bir maça çıkmış oldu.

CANLI | Galatasaray - Gaziantep FK

MAÇTAN NOTLAR

-Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybetmedi (1G 1B) ancak rakibini konuk ettiği tek karşılaşma berabere bitti (3-3)
-Geçen sezonun açılış haftasında Denizlispor'a yenilen Galatasaray, 2011/12'den bu yana üst üste iki
sezona mağlubiyetle başlamıyor.
-Açılışını iç sahada yaptığı son 15 Süper Lig sezonunun 14'üne ve son 10 sezonun tamamına kazanarak başlayan Galatasaray, bu süreçte tek yenilgisini Gaziantepspor'dan aldı (1999/2000'de 1-2).

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