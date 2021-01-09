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HaberlerSüper Lig Haberleri CANLI | Galatasaray - Gençlerbirliği
09.01.2021 - 15:52 |

CANLI | Galatasaray - Gençlerbirliği

Süper Lig'de Galatasaray 18. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Aslan 2 haftalık 3 puan hasretini Gençlerbirliği karşısında sona erdirmek istiyor. Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Galatasaray - Gençlerbirliği
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Süper Lig'de 18. hafta maçında Galatasaray, Ankara'nın köklü temsilcilerinden Gençlerbirliğini konuk ediyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile soğuk duş etkisi yaşayan Galatasaray 16. haftada sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalmış, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Konyaspor'a 4-3'lük skorla boyun eğmişti. Aslan, Gençlerbirliği karşısında 3 puan alıp tırmanışa geçmek istiyor. Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Galatasaray - Gençlerbirliği

 

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk; Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Emre Taşdemir; Taylan Antalyalı; Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda Turan; Diagne.

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Arda, Soner, Sefa, Zargo, Candeias, Piris, Ayite, Polomat, Murat

3 isim yedek bırakıldı
Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısında Luyindama, Saracchi ve Linnes'i yedek bıraktı. Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarıldı ve Nijeryalı oyuncu Gençlerbirliği karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

 

CANLI | Galatasaray - Gençlerbirliği

 

GENÇLERBİRLİĞİ SON ÜÇ HAFTADA 7 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de son haftalarda yükselişe geçen takımlardan biri de Gençlerbirliği olarak öne çıkıyor. Süper Lig'im 15. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-2'lik skorla deviren Siyah kırmızılılar 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken geçtiğimiz hafta ise Hatayspor'u sahasında 3-1'lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY SON İKİ HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray ise son haftaların formsuz ekipleri arasında yer alıyor. 16. hafta müsabakasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray 17. hafta maçında ise deplasmanda Konyaspor'a 4-3'lük skorla mağlup oldu

 

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