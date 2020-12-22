CANLI | Galatasaray - Göztepe

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Galatasaray 23 puanla Süper Lig'de 2. sırada yer alırken konuk Göztepe 18 puanla 10. sırada yer alıyor. Her iki takım da geçtiğimiz hafta oynadıkları karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılmışlardı.

Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Galatasaray-Göztepe maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını ayrıca SKORER'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Diagne

GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif