Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri CANLI | Galatasaray - Hatayspor'u konuk ediyor! Canlı anlatım...
03.09.2020 - 16:53 |

CANLI | Galatasaray - Hatayspor'u konuk ediyor! Canlı anlatım...

Galatasaray - Hatayspor'u hazırlık maçında Türk Telekom Arena Stadı'nda konuk ediyor. Sarı kırmızılıların Akdeniz ekibi ile oynadıkları maçı Skorer canlı anlatım sayfası, D-Smart ve Misli.com'dan canlı izleyebilirsiniz...

CANLI | Galatasaray - Hatayspor'u konuk ediyor! Canlı anlatım...
ABONE OL

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Aslanlar yeni sezon öncesinde Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'u evinde konuk ediyor.  Saat 17:00'de Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan maç D - Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ayrıca Misli.com üyeleri de maçı canlı izleyebilecek. 

Galatasaray - Hatayspor hazırlık maçını Skorer canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Galatasaray - Hataysporu konuk ediyor Canlı anlatım...

İLK 11'LER:

Galatasaray: Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Sarrachi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Falcao

Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Isaac Sackey, Rayane Aabid, Gökhan Karadeniz, Ruben Riberio, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın.

LUYİNDAMA İLK 11'DEN ÇIKARTILDI

Luyindama, maç öncesi belirlenen toplama saatinde statta olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı.

DİAGNE SAKATLANDI

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda Diagne, son idmanda ağrı hissettiği için maçı kadrosunda yer almıyor. 

ARDA TURAN'IN DÖNÜŞÜ

Yeniden Galatasaray’a dönen Arda Turan konusunda yaşanan gelişmeler teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Tecrübeli oyuncunun, form durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenilirken, idmanlardaki performansıyla eski günlerini aratmadığı belirtildi. Bu anlamda 33 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon eskiden olduğu gibi takımın vazgeçilmezlerinden olabileceği bildirildi. Arda’nın ortaya koyduğu futbolla, Fatih Terim’in de gözüne girdiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

 

ÖMER BAYRAM KALDIĞI YERDEN

Ligde geçen sezon yaptığı 10 asistle dikkat çeken ve krallık yarışını Edin Visca’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Ömer Bayram, yeni sezon öncesinde de oyunuyla umut verdi. Ümraniyespor’la oynanan hazırlık maçında ağları sarsan tecrübeli futbolcu, antrenman performansıyla da teknik ekipten geçer not aldı. Sahanın birçok bölgesinde forma giyebilen ve Terim’in jokeri olan 29 yaşındaki oyuncu yeni sezonda da forma rekabetinde olacağının sinyallerini verdi.

FATİH ÖZTÜRK GÜVEN VERİYOR

Geçen sezonun son haftalarında oynanan Rize maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera’nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Uruguaylı kalecinin yeni sezonun ilk yarısının büyük bölümünü kaçıracak olması nedeniyle Sarı- Kırmızılılar, Kasımpaşa’dan tecrübeli eldiven Fatih Öztürk’ü renklerine bağlamıştı. 33 yaşındaki file bekçisi, idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi. Güven vermeyi başaran Fatih, Muslera’yı aratmamayı hedefliyor.

CANLI | Galatasaray - Hataysporu konuk ediyor Canlı anlatım...

Ianis Hagi'nin Rangers formasıyla en iyi anları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Galatasaray alt yapısında koronavirüs vakası
    Son dakika | Galatasaray alt yapısında koronavirüs vakası
  2. Son dakika | Beşiktaş'ta N'Koudou'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
    Son dakika | Beşiktaş'ta N'Koudou'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
  3. Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Karagümrük ile anlaştı
    Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Karagümrük ile anlaştı
  4. CANLI | Galatasaray - Hatayspor'u konuk ediyor! Canlı anlatım...
    CANLI | Galatasaray - Hatayspor'u konuk ediyor! Canlı anlatım...
  5. Transfer Haberleri | Alanyaspor bombayı patlattı! Khouma Babacar...
    Transfer Haberleri | Alanyaspor bombayı patlattı! Khouma Babacar...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Erdal Torunoğulları açıkladı! Beşiktaş'ta forvete 4 aday...

Transfer Haberleri | Erdal Torunoğulları açıkladı! Beşiktaş'ta forvete 4 aday...

Spor İstanbul’dan sağlık çalışanlarına özel tenis turnuvası

Spor İstanbul’dan sağlık çalışanlarına özel tenis turnuvası

The Land of Legends Futbol Cup Maçları D-Smart ve D-Smart Go’da

The Land of Legends Futbol Cup Maçları D-Smart ve D-Smart Go’da

Transfer haberleri | Samsunspor, Kevin Boli'yi transfer etti

Transfer haberleri | Samsunspor, Kevin Boli'yi transfer etti

Sıradaki Haber