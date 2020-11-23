 CANLI | Galatasaray - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında kapanış maçında Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Lig'de çıktığı son beş maçta elde ettiği 3 galibiyetin ardından 16 puanla tabloda üçüncü sırada yer alıyor. Kayserispor ise aldığı tek galibiyetle puan durumunda son sıralarda bulunuyor. Müsabaka saat 19.30'da başladı.







GALATASARAY - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

Fatih Terim'in ekibi 16 puanla 3.sırada yer alıyor. Kayserispor ise yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile çıkış peşinde. Kayseri ekibi 6 puanla ligin alt sıralarında yer alırken 4 golle en az gol atan takım konumunda...

G.Saray'da eksik çok

Galatasaray'da hastalık ve sakatlıklar nedeniyle çok fazla eksik var. Arda, Babel, Omar test sonuçlarının pozitif çıkmasından dolayı kadro yer almazken Falcao ise sakatlıklarından dolayı kadroda yer alamadı

Arda Turan’ın Barcelona’daki golleri