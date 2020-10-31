CANLI | Galatasaray - MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Lige 2'de 2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Galatasaray, topladığı 10 puanla haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 6, ikinci Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Müsabaka saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan Kocuk; Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi; Taylan Antalyalı; Emre Kılınç, Etebo, Ömer Bayram, Babel; Diagne.

SAKAT: Muslera, Linnes, Belhanda

CEZALI: Falcao

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Diousse, Atakan, Saba, Emre Güral, Bolingi, Borven

CEZALI: Alper Potuk

Ömer Bayram

Sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram sahaya kaptan olarak çıktı.

Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi maçın tamamında en az 1 gol yedi.

Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1 gol bulmasını engelleyemedi.

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