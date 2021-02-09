CANLI | Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenleniyor

Galatasaray'ın yeni transferleri Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin için imza töreni düzenleniyor.

Basın toplantısında konuşan Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

"Başta Onyekuru olmak üzere tüm yeni oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Teklifler olmasına rağmen bizi seçtiler. Galatasaray'ı seçtiler, tercih ettiler. Bu çok önemli. Allah utandırmasın, nokta transferler, fırsat transferler... Limitler için de kalarak yaptığımız, hiçbiriyle çifte sözleşme yapmadan yaptığımız transferler."

Henry Onyekuru'nun açıklamaları şu şekilde;

"Başkanımıza, yönetimimize ve Fatih hocama teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Yuvama geri döndüm. Umarım sezon sonunda yine şampiyon oluruz"

DeAndre Yedlin'in açıklamaları;

"Galatasaray forması giyeceğim için çok mutlu, heyecanlı, onurlu ve gururluyum. Beni burada çok iyi karşıladılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı daha ABD'den tanıyorum. Orada çok az takım tanınırken ben Galatasaray'ı tanıyordum. Umarım takımımla şampiyonluk yaşarım.."

Mostafa Mohamed'in açıklamaları;

"Galatasaray benim ikinci ailem gibi. Onları mutlu etmek beni daha çok mutlu etti. Golü ilk attığımda onların hissini çok iyi anlıyorum. Tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum."

Gedson Fernandes'in açıklamaları;

"Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan mutluyum. Size karşı oynamıştım. Artık bu kulüp için mücadele edeceğim. Umarım taraftarların önünde oynama onuruna erişirim. Geldiğim ilk andan beri evimde gibi hissettirildim. Sosyal medyadaki destek çok güzel."

SORU - CEVAP

Mostafa Mohamed'e sezon başında Fenerbahçe'den transfer teklifi geldi mi?

Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'den teklif geldi ama ben Galatasaray'da olmaktan dolayı daha mutlu olacağımı düşündüm çünkü burası enim ikinci ailem.

MUSTAFA CENGİZ'İN İMZA TÖRENİ SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

"Yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar (Kadıköy'de yaşanan olaylar için) mağlubiyeti kabul etmek de onurlu bir davranıştır. 21 yıl o sahada mağlup olduk. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Burada 'VAR yokken hile ile bizi yendiniz' demiyorum. Bizi 21 yıl yendiler. Bize yenildiği için bu kadar algı çalışması yapmak bizi yüceltir. Ben, Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum bu davranışlarını hoş bulmadım. Kabul ediyorum, kale arkası kamerasında ofsayt değil. Maçın başında penaltıyı vermedin. İlk yarının sonunda da penaltı verilmedi. Peki, hakemin 4 tane lehimize veremediği karar ne olacak?"

"Bizim sahamızda bizi yenip gittiler tek bir olayımız yok. Voleybol maçında kız erkek bizi yendiler. Kayıtlara bakın sevgili başkanları benim yanımda gelip alkışladı."

"Stada girerken kimse üzerimizi aramadı fakat şöyle bir acemilik yaptılar."