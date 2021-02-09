Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri CANLI | Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenleniyor
09.02.2021 - 14:19 |

CANLI | Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenleniyor

Galatasaray'ın yeni transferleri Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin için imza töreni düzenleniyor.

CANLI | Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenleniyor
ABONE OL

Galatasaray'ın yeni transferleri Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin için imza töreni düzenleniyor.

Basın toplantısında konuşan Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

"Başta Onyekuru olmak üzere tüm yeni oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Teklifler olmasına rağmen bizi seçtiler. Galatasaray'ı seçtiler, tercih ettiler. Bu çok önemli. Allah utandırmasın, nokta transferler, fırsat transferler... Limitler için de kalarak yaptığımız, hiçbiriyle çifte sözleşme yapmadan yaptığımız transferler."

Henry Onyekuru'nun açıklamaları şu şekilde;

"Başkanımıza, yönetimimize ve Fatih hocama teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Yuvama geri döndüm. Umarım sezon sonunda yine şampiyon oluruz"

DeAndre Yedlin'in açıklamaları;

"Galatasaray forması giyeceğim için çok mutlu, heyecanlı, onurlu ve gururluyum. Beni burada çok iyi karşıladılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı daha ABD'den tanıyorum. Orada çok az takım tanınırken ben Galatasaray'ı tanıyordum. Umarım takımımla şampiyonluk yaşarım.."

Mostafa Mohamed'in açıklamaları;

"Galatasaray benim ikinci ailem gibi. Onları mutlu etmek beni daha çok mutlu etti. Golü ilk attığımda onların hissini çok iyi anlıyorum. Tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum."

Gedson Fernandes'in açıklamaları;

"Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan mutluyum. Size karşı oynamıştım. Artık bu kulüp için mücadele edeceğim. Umarım taraftarların önünde oynama onuruna erişirim. Geldiğim ilk andan beri evimde gibi hissettirildim. Sosyal medyadaki destek çok güzel."

SORU - CEVAP

Mostafa Mohamed'e sezon başında Fenerbahçe'den transfer teklifi geldi mi?

Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'den teklif geldi ama ben Galatasaray'da olmaktan dolayı daha mutlu olacağımı düşündüm çünkü burası enim ikinci ailem.

MUSTAFA CENGİZ'İN İMZA TÖRENİ SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

"Yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar (Kadıköy'de yaşanan olaylar için) mağlubiyeti kabul etmek de onurlu bir davranıştır. 21 yıl o sahada mağlup olduk. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Burada 'VAR yokken hile ile bizi yendiniz' demiyorum. Bizi 21 yıl yendiler. Bize yenildiği için bu kadar algı çalışması yapmak bizi yüceltir. Ben, Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum bu davranışlarını hoş bulmadım. Kabul ediyorum, kale arkası kamerasında ofsayt değil. Maçın başında penaltıyı vermedin. İlk yarının sonunda da penaltı verilmedi. Peki, hakemin 4 tane lehimize veremediği karar ne olacak?"

"Bizim sahamızda bizi yenip gittiler tek bir olayımız yok. Voleybol maçında kız erkek bizi yendiler. Kayıtlara bakın sevgili başkanları benim yanımda gelip alkışladı."

"Stada girerken kimse üzerimizi aramadı fakat şöyle bir acemilik yaptılar."

CANLI | Galatasarayda yeni transferler için imza töreni düzenleniyor

Mostafa Mohamed Fenerbahçe sorusunu yanıtladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yeni transferler imzalıyor!
    Yeni transferler imzalıyor!
  2. Giresunspor'un bileği bükülmüyor
    Giresunspor'un bileği bükülmüyor
  3. Şampiyonluk oranları güncellendi
    Şampiyonluk oranları güncellendi
  4. Fatih Mert: Hikmet Karaman ile anlaştık
    Fatih Mert: Hikmet Karaman ile anlaştık
  5. Rodallega: Bu ligin en iyi oyuncusu...
    Rodallega: Bu ligin en iyi oyuncusu...
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor'da işler yine karıştı

Denizlispor'da işler yine karıştı

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Altınordulu Enis Destan'ın hedefi Avrupa

Altınordulu Enis Destan'ın hedefi Avrupa

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet