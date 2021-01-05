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05.01.2021 - 15:15 |

CANLI | Gaziantep FK - Ankaragücü

Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Gaziantep FK evinde Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

CANLI | Gaziantep FK - Ankaragücü
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Gaziantep FK - Ankaragücü Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 14 maçtır yenilmeyen ev sahibi kazanmak için sahaya çıkıyor. Son 6 maçında 4 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Ankaragücü ligin alt sıralarından kurtulmak için 3 puan peşinde.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda 16:00'da başlayacak olan maçı Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı Skorer Canlı Anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

CANLI | Gaziantep FK - Ankaragücü

İLK 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Jefferson, Kozulj, Maxim, Kenan, Muhammet Demir

Ankaragücü: Friedrich, Atila, Erdi, Sarlija, Atakan, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi

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CANLI | Gaziantep FK - Ankaragücü

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