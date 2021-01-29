CANLI | Gaziantep FK - Galatasaray

Süper Lig'in 22.hafta maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep'e konuk oluyor. Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla tamamlayan Galatasaray zirve takibini sürdürmek istiyor. Gaziantep FK ise çıktığı 20 maçın 9'unu kazanırken 8 mücadeleden berabere ayrıldı ve 3 müsabakadan ise puan çıkaramadı. Kalyon Stadyumu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı. Maçı Mete Kalkavan yönetiyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Castillo, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emra Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel

Yedekler: Okan, Onyekuru, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Luyindama, Ozornwafor

Yeni transferler kadroda

Yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu, yedekler arasında bulunuyor.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 1 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 21. haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 1 değişikliğe giderek takımını Gaziantep FK önünde sahaya sürdü.

Galatasaray, Gaziantep FK müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.

Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli bu hafta yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

Okan Kocuk, Henr Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozornwafor ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Gaziantep FK'de 4 değişiklik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Süper Lig'in 21. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Evinde oynadığı son 17 maçı kaybetmeyen Gaziantep FK'de teknik direktör Pinto, Galatasaray karşısında takımını Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Alin Tosca, Güray Vural, Kevin Mirallas, Jefferson Nogueira Junior, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Nouha Dicko 11'i ile sahaya çıkardı.

Kırmızı-siyahlı takımda, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Morais kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında savunmada Djilobodji şans buldu.

Pinto, Atakaş Hatayspor maçı 11'inde yer verdiği Kenan Özer'in yerine Mirallas, Kana Bıyık'ın yerine ise Güray Vural'a orta sahada görev verdi. Kart cezalısı Muhammed Demir'in yerine ise Dicko ileri uçta yer aldı.

Kırmızı-siyahlı takımın yedek kulübesinde Çağlar Şahin Akbaba, Bilal Başacıkoğlu, Ulaş Zengin, Andre Sousa, Osama Rashid, Enver Cenk Şahin, Junior Morais, Zvonimir Kozulj, Kenan Özer, Mirza Cihan şans bekledi.