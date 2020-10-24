 CANLI | Gaziantep FK - Konyaspor

Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk 5 haftada üst üste aldığı 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile daha ligde galibiyeti olmayan Gaziantep FK sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Saat 16:00'da Özgür Yankaya'nın yöneteceği maç Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji, Güray, Sousa, Furkan, Maxim, Dicko, KenaN

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Musa, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Kravet