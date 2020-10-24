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24.10.2020 - 15:18 |

CANLI | Gaziantep FK - Konyaspor

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

CANLI | Gaziantep FK - Konyaspor
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Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk 5 haftada üst üste aldığı 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile daha ligde galibiyeti olmayan Gaziantep FK sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Saat 16:00'da Özgür Yankaya'nın yöneteceği maç Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

 CANLI | Gaziantep FK - Konyaspor

İLK 11'LER:
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji, Güray, Sousa, Furkan, Maxim, Dicko, KenaN

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Musa, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Kravet

CANLI | Gaziantep FK - Konyaspor

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