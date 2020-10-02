02.10.2020 - 16:03 |
CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Trabzonspor, zorlu deplasmanda serisini sürdürmek isterken Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Maç saat 20.00'de başladı.
Süper Lig'de haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadelede Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabaka saat 20.00'de başladı.
Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Trabzonspor, zorlu deplasmanda serisini sürdürmek isterken Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre
Trabzonspor : Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe
Lewis Baker Trabzonspor'da!