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02.10.2020 - 16:03 |

CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Trabzonspor, zorlu deplasmanda serisini sürdürmek isterken Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Maç saat 20.00'de başladı.

CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor
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Süper Lig'de haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadelede Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabaka saat 20.00'de başladı. 

Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Trabzonspor, zorlu deplasmanda serisini sürdürmek isterken Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. 

CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor


İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre

Trabzonspor : Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe

CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor

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