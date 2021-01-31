CANLI | Gençlerbirliği-Antalyaspor
Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de heyecan Gençlerbirliği-Antalyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor
Beinsports ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER:
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Ayite, Stancu.
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Sam, Orgill, Kudriashov, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan.
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. Mustafa Kaplan yönetiminde ligin ilk yarısını 19 puanla 18. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 4 haftadır rakiplerine kaybediyor. Son galibiyetini Atakaş Hatayspor karşısında alan Gençlerbirliği, puan hasretini Akdeniz temsilcisi karşısında dindirmeye çalışacak.