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31.01.2021 - 15:22 |

CANLI | Gençlerbirliği-Antalyaspor

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

CANLI | Gençlerbirliği-Antalyaspor
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Süper Lig'de heyecan Gençlerbirliği-Antalyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor

Beinsports ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Gençlerbirliği-Antalyaspor

İLK 11'LER:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Ayite, Stancu.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Sam, Orgill, Kudriashov, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan.

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. Mustafa Kaplan yönetiminde ligin ilk yarısını 19 puanla 18. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 4 haftadır rakiplerine kaybediyor. Son galibiyetini Atakaş Hatayspor karşısında alan Gençlerbirliği, puan hasretini Akdeniz temsilcisi karşısında dindirmeye çalışacak.

CANLI | Gençlerbirliği-Antalyaspor

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