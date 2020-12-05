CANLI | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 11. haftasında ligde bu sezon istediği başlangıçı yapamayan Başkent ekibi Gençlerbirliği evinde genç teknik adam Çağdaş Atan yönetimindeki lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Eryaman Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayacak karşılaşmayı tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek. Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını Skorer canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İŞTE 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar

Alanyasporlu Salih Uçan'ın hikayesi