CANLI | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği evinde bu sezona müthiş bir başlangıç yapan lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 11. haftasında ligde bu sezon istediği başlangıçı yapamayan Başkent ekibi Gençlerbirliği evinde genç teknik adam Çağdaş Atan yönetimindeki lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Eryaman Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayacak karşılaşmayı tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek. Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını Skorer canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar
Alanyasporlu Salih Uçan'ın hikayesi