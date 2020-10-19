19.10.2020 - 19:25 |
CANLI | Gençlerbirliği - Denizlispor
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. İki takımda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Mücadele saat 20.00'de başladı.
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. İki takımda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Stancu
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic, Varela, Recep, Sagal, Rodallega