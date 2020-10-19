CANLI | Gençlerbirliği - Denizlispor

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. İki takımda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Stancu

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic, Varela, Recep, Sagal, Rodallega