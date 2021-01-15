CANLI | Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'le 37 yıl sonra karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Arda, Polomat, Robert Piris, Furman, Soner Dikmen, Sefa, Candeias, Sio

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Bertolacci, Borini, Mevlüt

Uzun yıllar sonra yeniden

İki ekip son olarak 1983-1984 sezonunda o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi'nde karşılaştı. Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü sezonda, İstanbul'da 4 Şubat 1984'te oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti. Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu karşılaşmadan sonra bir daha aynı ligde yer almadı. Kupada da hiç eşleşmeyen iki takım 37 yıl sonra bir kez daha birbirlerine rakip olacak.

Ligde 3 maçlık yenilgisizlik serisi geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle sona eren Gençlerbirliği, 19 puanla 17. sırada bulunuyor. Son maçında Konyaspor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.