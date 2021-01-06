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06.01.2021 - 15:27 |

CANLI | Gençlerbirliği - Hatayspor

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hatayspor'u ağırlıyor.

CANLI | Gençlerbirliği - Hatayspor
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Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği sahasında son haftaların formda takımı Hatayspor'u konuk ediyor. Son 6 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, son 6 haftada 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan Hatayspor'u Ankara'da ağrılıyor.

beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını SKORER CANLI ANLATIM sayfasından takip edebilirsiniz.

CANLI | Gençlerbirliği - Hatayspor

İŞTE İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Sefa, Candeias, Ayite, Sio

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ruben, Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf

CANLI | Gençlerbirliği - Hatayspor

Gençlerbirliği, 2020-21 Futbol Sezonuna Hazır

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