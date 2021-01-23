23.01.2021 - 15:27 |
CANLI | Gençlerbirliği-Trabzonspor
Süper Lig'in 21. haftasında Başkent ekibi Gençlerbirliği, kendi sahasında son haftaların formda ekibi Trabzonspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor. Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gençlerbirliği, Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Trabzonspor'u konuk ediyor.
Saat 16.00'da başlayan karşılaşma BeinSports ekranlarından canlı olarak yayınlanırken Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesini Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER:
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo Toure, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Sio.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny