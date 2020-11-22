CANLI | Göztepe - Ankaragücü

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Göztepe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bir maç eksiğiyle 8 puanla 15. sırada yer alan Göztepe ilk hafta 5-1 kazanılan Denizlispor maçının ardından galibiyet yüzü göremedi. Konuk Ankaragücü ise bu sezon henüz galip gelemedi ve iki beraberlik alarak 2 puanla son sırada yer alıyor.

beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını SKORER'den ayrıca takip edebilirsiniz...

İŞTE 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Lukasik, Atakan, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi

Göztepe Taraftarı Formalarıyla Tribünde