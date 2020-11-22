Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri CANLI | Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 - 15:52 |

CANLI | Göztepe - Ankaragücü

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor.

CANLI | Göztepe - Ankaragücü
ABONE OL

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Göztepe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bir maç eksiğiyle 8 puanla 15. sırada yer alan Göztepe ilk hafta 5-1 kazanılan Denizlispor maçının ardından galibiyet yüzü göremedi. Konuk Ankaragücü ise bu sezon henüz galip gelemedi ve iki beraberlik alarak 2 puanla son sırada yer alıyor.

beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını SKORER'den ayrıca takip edebilirsiniz...

İŞTE 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Lukasik, Atakan, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi

CANLI | Göztepe - Ankaragücü

CANLI | Göztepe - Ankaragücü

Göztepe Taraftarı Formalarıyla Tribünde

Karagümrüklü Jimmy Durmaz da Çukur hayranı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe'nin konuğu Ankaragücü!
    Göztepe'nin konuğu Ankaragücü!
  2. Konyaspor - Kasımpaşa (CANLI)
    Konyaspor - Kasımpaşa (CANLI)
  3. Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  4. Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!
    Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!
  5. Aday kadro açıklandı
    Aday kadro açıklandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Radamel Falcao'nun iyileşmeme sebebi ortaya çıktı

Radamel Falcao'nun iyileşmeme sebebi ortaya çıktı

Başakşehir-Manchester United maçını Hategan yönetecek

Başakşehir-Manchester United maçını Hategan yönetecek

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

A. Hatayspor - Ç. Rizespor: 2-2

A. Hatayspor - Ç. Rizespor: 2-2

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet