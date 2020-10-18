CANLI | Göztepe - Fenerbahçe
Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe 53. kez karşılaşıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı.
Taraflar arasında geride kalan 52 lig maçından 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı.Fenerbahçe, İzmir'deki 26 karşılaşmada rakibine galibiyet sayısında 8-6 üstünlük kurdu.
İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci devre İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı. Kritik karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
İLK 11'LER
MAÇ KADROSU
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Mihojevic, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown.
FENERBAHÇE:Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta
CEZALI: Lemos
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