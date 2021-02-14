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14.02.2021 - 15:04 |

CANLI| Göztepe'nin konuğu Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

CANLI| Göztepe'nin konuğu Medipol Başakşehir
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Göztepe, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Cherif, Jahovic

Başakşehir: Mert, Muhammed, Leo, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Youssouf, Deniz, Berkay, Junior Fernandes, Enzo Crivelli

Ligde 26 puan ve averajla 12. sırada bulunan Göztepe, Ünal Karaman göreve geldikten sonra çıktığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Son 3 maçını kaybeden ve 6 haftadır kazanamayan Medipol Başakşehir ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'u yenmesiyle 24 puan ve averajla düşme hattına geriledi.

Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe, 4 gol atıp kalesinde 11 gol gördü. İzmir'deki 3 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sadece 1 gol attığı iç sahada 7 gol yedi.

CANLI| Göztepenin konuğu Medipol Başakşehir

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