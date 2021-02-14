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14.02.2021 - 15:11 |

CANLI| Hatayspor - Alanyaspor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

CANLI| Hatayspor - Alanyaspor
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Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetiyor.

 

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Pablo, Billong, Katranis, Popov, Aabid, Ruben, Adama Traore, Akitola, Boupendza, Diouf

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Hatayspor, Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alabilmek için mücadele verecek. Hatay ekibinde gözler, yine golcü futbolcu Aaron Boupendza'nın üzerinde olacak.

Ligde 17 gollük performans sergileyen Gabonlu oyuncu, krallık yarışında zirvede yer alıyor.

CANLI| Hatayspor - Alanyaspor

 

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