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02.02.2021 - 15:30 |

CANLI | Hatayspor - Fenerbahçe

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Lider Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor.

CANLI | Hatayspor - Fenerbahçe
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Hatayspor-Fenerbahçe maçı ile yeni hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'in 23. haftasında geçtiğimiz hafta Rizespor'u 1-0 yenerek liderliğe yükselen Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

Saat 16:00'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetiyor. 

HATAYSPOR - FENERBAHÇE: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Billong, Yusuf, Popov, Mesut Çaytemel, Ruben, Aabid, Selim, Traore, Boupendza, Diouf

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Thiam, Valencia, Bright Osayi Samuel

Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Cisse, Samatta, Ferdi, Sadık, Fatih, Novak, Uğur, Mesut Özil 

FENERBAHÇE'DE BEŞ İSİM SAKAT

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında geçtiğimiz hafta sakatlanan Yunan oyuncu Pelkas, Perotti, Tisserand, Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında olan futbolcular Serdar Aziz ve Valencia. 

Hatayspor'da ise Akintola cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek

MAÇTAN NOTLAR
-Bu sezonun ilk yarısında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en az iki kez karşılaştığı 71 takımın tamamını mağlup etmeyi başardı.
-Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Hatayspor (1B 1M), bu sezon evinde üç maçlık bir galibiyet hasreti yaşamadı.
-Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 Süper Lig maçının yedisini kazanan Fenerbahçe (2B 1M), daha önceki iki sezonun toplamında aynı sayıda dış saha galibiyeti alabilmişti (11B 16M).
-Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Hatayspor (1B), sadece son karşılaşmada Beşiktaş ile 2-2 beraber kaldı.
-Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 13 maçın sadece birini kaybeden Fenerbahçe (9G 3B), tek mağlubiyetini fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmada aldı (0-3 vs Rizespor).

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