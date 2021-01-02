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HaberlerSüper Lig Haberleri CANLI | Hatayspor - Konyaspor
02.01.2021 - 14:11 |

CANLI | Hatayspor - Konyaspor

Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

CANLI | Hatayspor - Konyaspor
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2021 yılında Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Atakaş Hatayspor evinde İttifak Holding Konyaspor 'u konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

 

 

 

 

CANLI | Hatayspor - Konyaspor

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeior Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Erdon Daci, Cikalleshi, Kravets

CANLI | Hatayspor - Konyaspor

 

 

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