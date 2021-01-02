02.01.2021 - 14:11 |
CANLI | Hatayspor - Konyaspor
Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.
2021 yılında Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Atakaş Hatayspor evinde İttifak Holding Konyaspor 'u konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeior Traore, Akintola, Boupendza, Diouf
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Erdon Daci, Cikalleshi, Kravets