Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri CANLI | Hollanda - Türkiye
29.11.2020 - 17:10 |

CANLI | Hollanda - Türkiye

EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka saat 17.00'de başladı

CANLI | Hollanda - Türkiye
ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, grupta oynadığı ilk 3 maç sonunda henüz galibiyet ile tanışamadı. Favorisi olduğu grupta oldukça sıkıntılı bir görüntü sergileyen Milliler, Hollanda karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Müsabaka saat 17.00'de başladı.

HOLLANDA - TÜRKİYE: 62-65

*4. çeyrek oynanıyor

Milliler ilk galibiyetini arıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Hırvatistan ile birlikte favori gösterildiği grupta oynadığı ilk 3 maç sonunda galibiyet alamamış durumda. Son olarak eksik Hırvatistan kadrosuna karşı EuroLeague oyuncularımız ve devşirme statüsünde Shane Larkin'in de yer aldığı maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda 79-62'lik bir yenilgi aldık. Milliler, gruptaki ilk iki maçında da Hollanda ve İsveç'e kaybetmişti.

CANLI | Hollanda - Türkiye

    Ümit Özat ateş püskürdü | 'Hakem hatalarının cezalarını hep biz mi çekeceğiz?
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Messi golünü attı, Maradona'yı böyle andı!
      Messi golünü attı, Maradona'yı böyle andı!
    2. Erol Bulut'tan Caner Erkin açıklaması!
      Erol Bulut'tan Caner Erkin açıklaması!
    3. Sergen Yalçın'dan Kadıköy cevabı!
      Sergen Yalçın'dan Kadıköy cevabı!
    4. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
      Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
    5. Fenerbahçe-Beşiktaş (CANLI)
      Fenerbahçe-Beşiktaş (CANLI)



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arjantin'de şaşkınlık veren Maradona mucizesi

    Arjantin'de şaşkınlık veren Maradona mucizesi

    CANLI | Hollanda - Türkiye

    CANLI | Hollanda - Türkiye

    Altın kızlar yurda döndü

    Altın kızlar yurda döndü

    Ersun Yanal: "Pozisyonları mikronlarla ölçmek problem oldu"

    Ersun Yanal: "Pozisyonları mikronlarla ölçmek problem oldu"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet