CANLI | Hollanda - Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, grupta oynadığı ilk 3 maç sonunda henüz galibiyet ile tanışamadı. Favorisi olduğu grupta oldukça sıkıntılı bir görüntü sergileyen Milliler, Hollanda karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Müsabaka saat 17.00'de başladı.

HOLLANDA - TÜRKİYE: 62-65

*4. çeyrek oynanıyor

Milliler ilk galibiyetini arıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Hırvatistan ile birlikte favori gösterildiği grupta oynadığı ilk 3 maç sonunda galibiyet alamamış durumda. Son olarak eksik Hırvatistan kadrosuna karşı EuroLeague oyuncularımız ve devşirme statüsünde Shane Larkin'in de yer aldığı maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda 79-62'lik bir yenilgi aldık. Milliler, gruptaki ilk iki maçında da Hollanda ve İsveç'e kaybetmişti.