02.02.2021 - 23:24 |
CANLI| Inter - Juventus
İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaşıyor.
İtalya Kupası'nda dev maç. Serie A'da şampiyonluk kovalayan Inter ile zirve yarışında geride kalan Juventus, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geliyor.
Giuseppe Meazza’da oynanan müsabaka TSİ 22.45'te başladı.
İLK 11'LER
Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martínez, Alexis
Juventus: Buffon; Cuadrado, Merih, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo