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Haberlerİtalya Serie A Haberleri CANLI | Inter - Milan
17.10.2020 - 18:48 |

CANLI | Inter - Milan

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, ezeli rakibi Inter'le kozlarını paylaşıyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

CANLI | Inter - Milan
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İtalya Serie A'nın 4. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Inter ile Milan, Milano derbisinde 3 puanı hanesine yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı

İLK 11'LER

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Leao; Ibrahimovic.

 CANLI | Inter - Milan

9 puanı bulunan Milan, lider Atalanta'nın arkasında averajla 2. sırada yer alyor. 7 puanlı Inter ise 4. basamakta.

CANLI | Inter - Milan

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