17.10.2020 - 18:48 |
CANLI | Inter - Milan
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, ezeli rakibi Inter'le kozlarını paylaşıyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.
İtalya Serie A'nın 4. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Inter ile Milan, Milano derbisinde 3 puanı hanesine yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı
İLK 11'LER
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Leao; Ibrahimovic.
9 puanı bulunan Milan, lider Atalanta'nın arkasında averajla 2. sırada yer alyor. 7 puanlı Inter ise 4. basamakta.
Diego Milito'nun Milan'a Yaptığı Hat-trick