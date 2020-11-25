CANLI | Inter - Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçında Inter ile Real Madrid karşı karşıya geliyor... Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 2 puanla son sırada bulunan Inter, 4 puanla üçüncü sırada yer alan Real Madrid'i kendi evinde konuk ediyor.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetiyor. Dev mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını ayrıca SKORER'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Inter: Handanovic, de Vrij, Bastoni, Skriniar, Hakimi, Young, Vidal, Barella, Gagliardini, Lautaro, Lukaku

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Carvajal, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Vazquez, Hazard, Diaz

R. Madrid, On Birinci Şampiyonlar Ligi Kupasını Kaldırdığı Stadyuma Dönüyor