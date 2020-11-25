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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri CANLI | Inter - Real Madrid
25.11.2020 - 22:53 |

CANLI | Inter - Real Madrid

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter, Real Madrid'i ağırlıyor.

CANLI | Inter - Real Madrid
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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçında Inter ile Real Madrid karşı karşıya geliyor... Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 2 puanla son sırada bulunan Inter, 4 puanla üçüncü sırada yer alan Real Madrid'i kendi evinde konuk ediyor.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetiyor. Dev mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını ayrıca SKORER'den takip edebilirsiniz...

CANLI | Inter - Real Madrid

İLK 11'LER

Inter: Handanovic, de Vrij, Bastoni, Skriniar, Hakimi, Young, Vidal, Barella, Gagliardini, Lautaro, Lukaku

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Carvajal, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Vazquez, Hazard, Diaz

CANLI | Inter - Real Madrid

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