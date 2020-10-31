CANLI İZLE | Athletic Bilbao - Sevilla

İspanya'da Athletic Bilbao evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Lig'de 4 yenilgisi ve 2 galibiyeti bulunan Athletic Bilbao kötü gidişata son vermek isterken Sevilla ise deplasmandan 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. San Mames Stadyumu'ndaki mücadele saat 18.15'te başladı.

Mücadeleyi D Smart ve Skorer canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Athletic Bilbao: Unai Simon, Yuri, Inigo Martinez, Yeray, Capa, Dani García, Zarraga, Morcillo, Berenguer, Raul Garcia, Williams.

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuña, Fernando, Rakitic, Jordan, Ocampos, En-Nesyri, De Jong.

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