27.06.2020 - 17:09 |
CANLI İZLE | Celta Vigo - Barcelona
İspanya Ligi'nde nefes kesen şampiyonluk yarışında Barcelona deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oluyor. Müsabaka saat 18.00'de başladı. Maç Skorer'den canlı olarak yayınlanıyor.
İspanya Ligi 32. haftasında zirveyi aynı puanla Real Madrid ile paylaşan Barcelona deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oluyor. Mücadele saat 18.00'de başladı. Maç Skorer'den naklen olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER:
CELTA VİGO: Ruben, Kevin, Aidoo, Saenz, Araujo, Jacobo, Okay, Brais Mendez, Denis Suarez, Iago Aspas, Smolov
BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Suarez, Messi, Jordi Alba, Vidal, Umtiti, Puig, Ansu Fati
Barcelona duble istiyor
Celta deplasmanında dört maçtır kazanamayan Barcelona, herhangi bir statta devam eden en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Bu sezonun ilk yarısındaki maçta Celta'yı 4-1 yenen Barcelona, 2013/14'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak için sahaya çıktı.