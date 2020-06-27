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Haberlerİspanya La Liga Haberleri CANLI İZLE | Celta Vigo - Barcelona
27.06.2020 - 17:09 |

CANLI İZLE | Celta Vigo - Barcelona

İspanya Ligi'nde nefes kesen şampiyonluk yarışında Barcelona deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oluyor. Müsabaka saat 18.00'de başladı. Maç Skorer'den canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI İZLE | Celta Vigo - Barcelona
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 İspanya Ligi 32. haftasında zirveyi aynı puanla Real Madrid ile paylaşan Barcelona deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oluyor. Mücadele saat 18.00'de başladı. Maç Skorer'den naklen olarak yayınlanıyor. 

İLK 11'LER: 

CELTA VİGO: Ruben, Kevin, Aidoo, Saenz, Araujo, Jacobo, Okay, Brais Mendez, Denis Suarez, Iago Aspas, Smolov

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Suarez, Messi, Jordi Alba, Vidal, Umtiti, Puig, Ansu Fati

 

CANLI İZLE | Celta Vigo - Barcelona

 

Barcelona duble istiyor

Celta deplasmanında dört maçtır kazanamayan Barcelona, herhangi bir statta devam eden en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Bu sezonun ilk yarısındaki maçta Celta'yı 4-1 yenen Barcelona, 2013/14'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak için sahaya çıktı.

 

 

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