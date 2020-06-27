CANLI İZLE | Celta Vigo - Barcelona

İspanya Ligi 32. haftasında zirveyi aynı puanla Real Madrid ile paylaşan Barcelona deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oluyor. Mücadele saat 18.00'de başladı. Maç Skorer'den naklen olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

CELTA VİGO: Ruben, Kevin, Aidoo, Saenz, Araujo, Jacobo, Okay, Brais Mendez, Denis Suarez, Iago Aspas, Smolov

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Suarez, Messi, Jordi Alba, Vidal, Umtiti, Puig, Ansu Fati

Barcelona duble istiyor

Celta deplasmanında dört maçtır kazanamayan Barcelona, herhangi bir statta devam eden en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Bu sezonun ilk yarısındaki maçta Celta'yı 4-1 yenen Barcelona, 2013/14'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak için sahaya çıktı.