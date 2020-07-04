Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri CANLI İZLE | Celta Vigo - Real Betis
04.07.2020 - 16:21 |

CANLI İZLE | Celta Vigo - Real Betis

İspanya'da La Liga'nın 34. haftasında Celta Vigo evinde Real Betis'i konuk ediyor. Mücadele saat 18.00'de başladı. Maçı Skorer naklen yayınlıyor...

CANLI İZLE | Celta Vigo - Real Betis
ABONE OL

Pandemi sonrasında Avrupa'nın tüm büyüklerinde olduğu gibi İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli yıldız Okay Yokuşlu'nun forma giydiği Celta Vigo sahasında Real Betis'i konuk ediyor. Karşılaşma saat saat 18:00'de başladı. Nefes kesen müsabakayı D-Smart - Skorer ortak yayında canlı yayınlıyor.

La Liga'da 34. haftaya girilirken Celta Vigo 34 puanla 17. sırada bulunurken konuk ekip Betis ise 37 puanla 13. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER:

Celta Vigo: Ruben, Kevin, Murillo, Araujo, Olaza, Okay Yokuşlu, Beltran, Rafinha, Nolito, Aspas, Smolov

Real Betis: Robles, Emerson, Mandi, Feddal, Loren, Moreno, Rodriguez, Guardado, Alena, Canales, Juanmi

CELTA VİGO - REAL BETİS GÖRÜNTÜLÜ CANLI İZLE

 

CANLI İZLE | Celta Vigo - Real Betis

Philadelphia paylaştı! Furkan Korkmaz'dan ters smaç...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Formula 1 Avusturya'da ilk pole pozisyonu Bottas'ın
    Formula 1 Avusturya'da ilk pole pozisyonu Bottas'ın
  2. Ankaragücü - Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
    Ankaragücü - Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
  3. BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği ilk 11'ler belli oldu
    BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği ilk 11'ler belli oldu
  4. Medipol Başakşehir'de Junior Fernandes iddiası!
    Medipol Başakşehir'de Junior Fernandes iddiası!
  5. Sivasspor, İstanbul’a gitti
    Sivasspor, İstanbul’a gitti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe-Göztepe maçına saatler kaldı! Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe-Göztepe maçına saatler kaldı! Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Celta Vigo - Real Betis maçında ilk 11'ler belli oldu

Celta Vigo - Real Betis maçında ilk 11'ler belli oldu

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Son dakika | Fenerbahçe'den Falette açıklaması

Son dakika | Fenerbahçe'den Falette açıklaması

Sıradaki Haber