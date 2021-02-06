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Haberlerİspanya La Liga Haberleri CANLI İZLE | Huesca - Real Madrid
06.02.2021 - 18:05 |

CANLI İZLE | Huesca - Real Madrid

İspanya La Liga’nın 22. haftasında Real Madrid deplasmand Huesca'ya konuk oluyor. Liderin 10 puan gerisindeki Real Madrid 3. sırada bulunuyor. Saat 18.15'te başlayan mücadeleyi Skorer ve D Smart naklen yayınlıyor.

CANLI İZLE | Huesca - Real Madrid
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İspanya La Liga’nın 22. haftasında Real Madrid deplasmand Huesca'ya konuk oluyor. Zirveden kopmak istemeyen Real Madrid maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. 40 puanı bulunan Real Madrid 3. sırada bulunuyor. Huesca ise 16 puanla son sırada bulunuyor.

 Saat 18.15’te başlayan mücadele Skorer ve D Smart canlı olarak yayınlıyor.

 Real Madrid'de eksik çok
Eflatun-beyazlıların kadrosu hem Luka Jovic hem de Martin Odegaard'ı kiralık göndermesilye Ocak ayında zayıflamıştı. Dani Carvajal, Rodrygo, Isco, Sergio Ramos ve Eden Hazard'ın sakatlıkları, Nacho'nun ise corona virüs testinin pozitif çıkması Zidane'ı zor duruma düşürdü. Real Madrid'de bir diğer eksik ise kırmızı kart cezalısı Eder Militao oldu. Öte yandan Ramos'un en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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