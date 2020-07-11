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Haberlerİspanya La Liga Haberleri CANLI İZLE | Osasuna - Celta Vigo
11.07.2020 - 17:51 |

CANLI İZLE | Osasuna - Celta Vigo

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna evinde Celta Vigo'yu konuk ediyor. Mücadeleyi Skorer canlı olarak aktarıyor. Milli futbolcu Okay Yokuşlu Celta Vigo'da ilk 11'de başladı.

CANLI İZLE | Osasuna - Celta Vigo
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İspanya La Liga'nın 36. haftasında Küme düşme hattına yakın bir konumda bulunan Celta Vigo deplasmanda Osasuna'ya konuk oluyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele D-Smart - Skorer ortak yayını ile canlı akatrıyoruz...

İLK 11'LER

Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Hernandez, Garcia, Estupinan, Roberto Torres, Oier, Brasanac, Perez, Enric Gallego, Adrian Lopez.

Celta Vigo: Villar; Aidoo, Araujo, Saenz, Mallo, Beltran, Okay Yokuşlu, Olaza, Rafinha Alcantara, Iago Aspas, Santi Mina.

OSASUNA - CELTA VİGO CANLI YAYINI...

 

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