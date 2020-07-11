11.07.2020 - 17:51 |
CANLI İZLE | Osasuna - Celta Vigo
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna evinde Celta Vigo'yu konuk ediyor. Mücadeleyi Skorer canlı olarak aktarıyor. Milli futbolcu Okay Yokuşlu Celta Vigo'da ilk 11'de başladı.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Küme düşme hattına yakın bir konumda bulunan Celta Vigo deplasmanda Osasuna'ya konuk oluyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele D-Smart - Skorer ortak yayını ile canlı akatrıyoruz...
İLK 11'LER
Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Hernandez, Garcia, Estupinan, Roberto Torres, Oier, Brasanac, Perez, Enric Gallego, Adrian Lopez.
Celta Vigo: Villar; Aidoo, Araujo, Saenz, Mallo, Beltran, Okay Yokuşlu, Olaza, Rafinha Alcantara, Iago Aspas, Santi Mina.
OSASUNA - CELTA VİGO CANLI YAYINI...