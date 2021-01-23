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Haberlerİspanya La Liga Haberleri CANLI İZLE | Sevilla - Cadiz
23.01.2021 - 18:03 |

CANLI İZLE | Sevilla - Cadiz

La Liga'nın 20. haftasında Sevilla evinde Cadiz'i konuk ediyor. Sevilla 18 maçta topladığı 33 puanla 5. sırada yer alıyor. Cadiz ise 24 puanla 9. sırada bulunuyor. 18.15'te başlayan mücadeleyi Skorer naklen yayınlıyor.

CANLI İZLE | Sevilla - Cadiz
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La Liga'nın 20. haftasında Sevilla evinde Cadiz'i konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi için üst sıraları hedefleyen Sevilla 18 maçta topladığı 33 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk ekip Cadiz ise 24 puanla 9. sırada bulunuyor.

Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan müsabaka saat 18.15'te başladı. Nefes kesen maçı D Smart ve Skorer'den naklen izleyebilirsiniz

CANLI İZLE | Sevilla - Cadiz

 

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