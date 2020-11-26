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26.11.2020 - 12:23 |

CANLI | Karabağ - Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor ile Karabağ karşı karşıya geliyor. Sivas, çıktığı son 3 maçta sadece bir defa kazandı ve 4. haftaya 3 puanla giriş yaptı. Mücadele saat 20.55'te başladı.

CANLI | Karabağ - Sivasspor
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Karabağ - Sivasspor maçından görüntüler!
Karabağ - Sivasspor maçından görüntüler!
Karabağ - Sivasspor maçından görüntüler!
Karabağ - Sivasspor maçından görüntüler!Haberin Tüm Fotoğrafları

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor deplasmanda Karabağ ile karşı karşıya geliyor. Sivas, çıktığı son 3 maçta sadece bir defa kazandı ve 4. haftaya 3 puanla giriş yaptı. İstanbul Başakşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.55'te başladı. Karbağ ile 3. hafta maçlarında karşılaşan Yiğidolar, sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

CANLI | Karabağ - Sivasspor

 

İLK 11'LER

Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli.

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone

 CANLI | Karabağ - Sivasspor

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Karabağ 1-0 öne geçti. Matic'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Zoubir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direğin dibinde filelerle buluşturdu: 1-0

16. dakikada Zoubir ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti. 

39. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Gradel'in şutuna Guerrier'in elle müdahale ettiğine hükmeden hakem penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

43. dakikada Kone'nin pasıyla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından şutunu kaleci kurtardı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

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