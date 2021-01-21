CANLI| Karagümrük - Beşiktaş

Süper Lig'de 38 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş bugün Süper Lig'in 20. hafta maçında Karagümrük'e konuk oluyor. Bugün saat 16:00'da başlayan ve Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Geçtiğimiz hafta derbi maçında Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçen Beşiktaş, Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönüp liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Son iki haftada 6 puan toplayan ve ligde 7. sırada yer alan Karagümrük ise yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Aboubakar

SERGEN'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray ile hafta sonunda Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen ve 2-0 kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, kadroda 2 değişiklik yaptı. Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal, Karagümrük karşısında yedek kulübesinde oyuna başlarken, bu 2 ismin yerine Bernard Mensah ve Kevin N'Koudou ilk 11'de sahaya çıktı. Yabancı kontenjanı nedeniyle de N'Sakala ve Ajdin Hasic maç kadrosuna alınmadı.

BIGLIA RİSKE EDİLMEDİ

Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk ederken, karşılaşma öncesinde kırmızı-siyahlı ekibe Arjantinli yıldızı Lucas Biglia'dan kötü haber geldi. Maç saatine kadar durumu belirsizliğini koruyan yıldız oyuncunun üst adalesindeki ağrılarının devam etmesi üzerine, teknik ekip bu futbolcuyu riske etmeyerek kadroya almadı. Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının penaltıdan ilk golünü atan Arjantinli yıldız, adalesindeki problem nedeniyle riske edilmedi ve Denizlispor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmaya saklandı.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA RÜZGAR ÖNLEMİ

Süper Lig'in 20. haftasındaki Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını tekrar açan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rüzgar panelleri dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir bakımda olan stadyumda, yoğun rüzgara karşı önlem alındı. Her iki kale arkasında bulunan tribünlerin üzerine yapılan panellerle birlikte bu bölgeler kapatıldı ve sahaya rüzgar gelmesi engellendi. Geçtiğimiz yıllarda bu stadyumu Galatasaray kullandığı zaman rüzgar panelleri yapılmış ancak paneller rüzgara karşı dayanamayıp kırılmıştı. Bu kez farklı bir uygulamayla kale arkalarında bulunan açıklıkların tamamı kapatıldı.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Fatih Karagümrük maçında da sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

TAM 37 YIL SONRA İLK KEZ

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 36 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Ligde uzun bir süre sonra mücadele etme hakkını yakalayan Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, son olarak 4 Mart 1984'te karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 7. kez yer alan Fatih Karagümrük ile 9. lig maçına çıkacak. Rakibini 8 maçta 5 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup etti. 1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı. Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu.