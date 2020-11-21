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21.11.2020 - 13:36 |

CANLI | Karagümrük- Sivasspor

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

CANLI | Karagümrük- Sivasspor
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UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilen milli ara sonrasında Süper Lig' heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karagümrük 12 puanla ligin 5. sırasında yer alırken Sivasspor ise 8 puan ve 1 maç eksiği ile 15. sırada.

Saat 13:30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşmayı Skorer canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz...

 CANLI | Karagümrük- Sivasspor

İLK 11'LER:

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy, Aatif, Ndao, Sobiech

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin, Gradel, Kone

İŞTE MAÇTAN NOTLAR
Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 1. Lig'de oynanan iki karşılaşmayı da Sivasspor kazanmıştı (2004/05).
Sahasında oynadığı son 14 lig maçını da kaybetmeyen Fatih Karagümrük (8G 6B), son mağlubiyetini Aralık 2019'da 1. Lig'de almıştı (0-2 vs Keçiörengücü).
2020/21'de çıktığı ilk üç deplasman maçında yedi puan kazanan Sivasspor (2G 1B), daha önce bir sezonun ilk dört dış saha karşılaşmasında en fazla yedi puan toplayabilmişti (2006/07 & 2007/08).
İstanbul takımlarına rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor (4G 3B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (1-2 vs Galatasaray).
Süper Lig'in 2020/21 sezonunda rakiplerine Fatih Karagümrük'ten (115) daha fazla şut fırsatı tanıyan tek takım Antalyaspor (126). Sivasspor ise bu alanda ligin en düşük sayısına sahip ekip konumunda (56).

CANLI | Karagümrük- Sivasspor

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