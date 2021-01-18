CANLI | Kasımpaşa - BB Erzurumspor

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisinin 22 puanı var. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Fuat Çapa'nın öğrencileri, 4 haftalık kazanamama serisine son vermişti.

Konuk Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde zor günler yaşıyor. 18 maçta 13 puan toplayan mavi-beyazlı ekip, ligin son sırasında yer alıyor. Bu sezon evinde oynadığı lig maçlarında kazanamayan Dadaşlar, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarından galibiyetle döndü. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic.

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Ricardo Gomes.