 CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz

Kasımpaşa - Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında geçtiğimiz haftaya bay geçen Sarı lacivertliler başka bir İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya konuk oluyor. 26 puanla 6 sırada yer alan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet.

Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan Kasımpaşa topladığı 19 puan ile 13. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER;

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Tirpan, Brecka, Hadergjonaj, Sadiku, Doğucan, Anıl, Alan, Yusuf Erdoğan, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam

Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Sosa, Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk, Uğur, Eyüp.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN SPORT HD1 kanalından naklen yayınlanırken Skorer Canlı anlatım sayfasında da anbean takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE EN AZ 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına en az 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak. Ayrıca hastalık geçiren Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak. Söz konusu isimlerin yanı sıra, hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumuna ise teknik direktör Erol Bulut karar verecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isimden Caner Erkin, Kasımpaşa deplasmanında boy gösteremeyecek. Ozan Tufan ise Kasımpaşa karşısında oynayıp sarı kart görmesi durumunda 17. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta bir puan elde edebilen Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, hanesine 19 puan yazdırdı. Geride kalan süreçte 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, ligde yaptığı 14 maçın 8'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 26 puan elde etti.

DÖRT FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

AYTAÇ KARA KART CEZALISI

Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayacak. Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören 27 yaşındaki futbolcu, sahada olamayacak.