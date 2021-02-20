20.02.2021 - 13:25 |
CANLI | Kasımpaşa - Karagümrük
Süper Lig'de Kasımpaşa evinde diğer bir İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbul derbisinde Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü konuk konuk ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. İstanbul derbisini Skorer Canlı Anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER;
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Luckassen, Yusuf, Hodzic, Thelin
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Salibur, Kemal Ademi