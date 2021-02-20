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20.02.2021 - 13:25 |

CANLI | Kasımpaşa - Karagümrük

Süper Lig'de Kasımpaşa evinde diğer bir İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

CANLI | Kasımpaşa - Karagümrük
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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbul derbisinde Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü konuk konuk ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. İstanbul derbisini Skorer Canlı Anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER;

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Luckassen, Yusuf, Hodzic, Thelin

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Salibur, Kemal Ademi

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