CANLI | Kasımpaşa - Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbul derbisinde Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü konuk konuk ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. İstanbul derbisini Skorer Canlı Anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER;

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Luckassen, Yusuf, Hodzic, Thelin

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Salibur, Kemal Ademi