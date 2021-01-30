30.01.2021 - 13:11 |
CANLI | Kasımpaşa-Kayserispor
Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa kendi sahasında HES Kablo Kayserispor'la karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de ikinci yarı dün oynanan maçlarla başladı. Günün ilk karşılaşmasında Kasımpaşa, HES Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin
KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz, Uğur, Sapunaru, Kvrzic, Muhar, Gustavo Campanharo, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, Maglica