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HaberlerKasımpaşa Haberleri CANLI | Kasımpaşa-Kayserispor
30.01.2021 - 13:11 |

CANLI | Kasımpaşa-Kayserispor

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa kendi sahasında HES Kablo Kayserispor'la karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

CANLI | Kasımpaşa-Kayserispor
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Süper Lig'de ikinci yarı dün oynanan maçlarla başladı. Günün ilk karşılaşmasında Kasımpaşa, HES Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

CANLI | Kasımpaşa-Kayserispor

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz, Uğur, Sapunaru, Kvrzic, Muhar, Gustavo Campanharo, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, Maglica

CANLI | Kasımpaşa-Kayserispor

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