CANLI| Kasımpaşa - Hatayspor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Hatayspor'u konuk ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan haftanın açılış maçını hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin.
Hatayspor : Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.
Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi.
Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Hatayspor, hanesine 35 puan yazdırdı. Hatay temsilcisi, averajla 6. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanmıştı.