Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri CANLI| Kasımpaşa - Hatayspor
06.02.2021 - 12:46 |

CANLI| Kasımpaşa - Hatayspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

CANLI| Kasımpaşa - Hatayspor
ABONE OL

 Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Hatayspor'u konuk ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan haftanın açılış maçını hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin.

Hatayspor : Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.

Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi.

Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Hatayspor, hanesine 35 puan yazdırdı. Hatay temsilcisi, averajla 6. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

 

CANLI| Kasımpaşa - Hatayspor

    Mehmet Emin Uluç: "Mesut Özil'in 20-25 dakika oynamasını bekliyorum"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    2. Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor
      Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor
    3. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Derbi heyecanı...
      Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Derbi heyecanı...
    4. '500 milyon euroya satmadım'
      '500 milyon euroya satmadım'
    5. Ankaragücü, Sivasspor'u konuk edecek
      Ankaragücü, Sivasspor'u konuk edecek
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu

    ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu

    Ryan Babel derbide forma giyerse sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak!

    Ryan Babel derbide forma giyerse sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak!

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

    Mustafa Cengiz: Yöneticiler ağzından çıkana çok dikkat etmeli

    Mustafa Cengiz: Yöneticiler ağzından çıkana çok dikkat etmeli

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet