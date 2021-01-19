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19.01.2021 - 15:10 |

CANLI | Kayserispor - Başakşehir

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor evinde son şampiyon Başakşehir'i konuk ediyor.

CANLI | Kayserispor - Başakşehir
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Kayserispor - Başakşehir'i ağırlıyor. Süper Lig'de 20. hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Son şampiyon Başakşehir, Kayserispor'u konuk oluyor.

Saat 16:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Serkan Tokat yönetiyor. Bein Sport HD 1'de naklen yayınlanan maçı Skorer Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Kayserispor - Başakşehir

İLK 11'LER:

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Atamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba

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