CANLI | Kayserispor - Başakşehir

Kayserispor - Başakşehir'i ağırlıyor. Süper Lig'de 20. hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Son şampiyon Başakşehir, Kayserispor'u konuk oluyor.

Saat 16:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Serkan Tokat yönetiyor. Bein Sport HD 1'de naklen yayınlanan maçı Skorer Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER:

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Atamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba