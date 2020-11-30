30.11.2020 - 18:44 |
CANLI | Kayserispor - Fatih Karagümrük
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
İLK 11'LER
Kayserispor 11'i: İsmail, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Attamah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Lennon, Kanga, Kvrzic
Fatih Karagümrük 11'i: Viviano, Sobiech, Koray, Lichaj, Fatih, Biglia, Ramazan, Balkovec, Jimmy Durmaz, Ndao, Sabo