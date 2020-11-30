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30.11.2020 - 18:44 |

CANLI | Kayserispor - Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Kayserispor - Fatih Karagümrük
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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

 

CANLI | Kayserispor - Fatih Karagümrük

İLK 11'LER

Kayserispor 11'i: İsmail, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Attamah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Lennon, Kanga, Kvrzic

Fatih Karagümrük 11'i: Viviano, Sobiech, Koray, Lichaj, Fatih, Biglia, Ramazan, Balkovec, Jimmy Durmaz, Ndao, Sabo

CANLI | Kayserispor - Fatih Karagümrük

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