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09.01.2021 - 15:26 |

CANLI | Kayserispor - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

CANLI | Kayserispor - Yeni Malatyaspor
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Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Üst sıralara tırmanışını sürdürmek isteyen Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanan mücadele 16.00'da başlıyor. Hakem Erkan Özdamar'ın yönettiği maç BeinSports ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Dilerseniz karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean olarak takip edebilirsiniz.

CANLI | Kayserispor - Yeni Malatyaspor

İŞTE İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Behich, Ackah, Avramovski, Campanharo, İlhan Parlak, Lennon, Alibec

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Acquah, Wallace, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Issam, Kubilay, Bülent, Adem Büyük

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