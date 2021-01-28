CANLI | Khimki - Fenerbahçe Beko

Euroleague'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Khimki'ye konuk oluyor. Sarı-lacivertliler üst üste 8. zaferini almak istiyor. Mytishchi Arena’da oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.

Khimki - Fenerbahçe Beko: 47-62



*3. çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Beko, son haftalardaki başarılı performansıyla çıkış yakaladı. Sarı-Lacivertliler son 7 karşılaşmasını kazandı. Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 22 karşılaşmadan 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ayrıldı. Kötü bir sezon geçiren Khimki ise oynadığı maçların sadece 2’sini kazanırken, 20’sinde mağlup oldu.