19.11.2020 - 20:11 |
CANLI | Khimki Moskova - Anadolu Efes
THY EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, Khimki Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 20.00'de başladı
THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, Khimki Moskova'ya konuk oluyor. Ligde geride kalan 9 haftada 1 maç eksik olan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Khimki ise oynadığı 8 müsabakada 2 kez kazanırken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı.
KHIMKI - ANADOLU EFES: 51-73
*3. çeyrek oynanıyor
1. Periyot sonucu: 30-29
2. Periyot sonucu: 51-58
Efes üstün
Khimki Moskova ile Anadolu Efes, THY Euroleague'de bugüne kadar 5 kez kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes, 3 kez parkeden galip ayrılırken, 2 kez de Rus temsilcisi kazandı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 101-82'lik skorla galip ayrıldı.