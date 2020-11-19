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19.11.2020 - 20:11 |

CANLI | Khimki Moskova - Anadolu Efes

THY EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, Khimki Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 20.00'de başladı

CANLI | Khimki Moskova - Anadolu Efes
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THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, Khimki Moskova'ya konuk oluyor. Ligde geride kalan 9 haftada 1 maç eksik olan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Khimki ise oynadığı 8 müsabakada 2 kez kazanırken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı.

KHIMKI - ANADOLU EFES: 51-73

*3. çeyrek oynanıyor

1. Periyot sonucu: 30-29
2. Periyot sonucu: 51-58

Efes üstün
Khimki Moskova ile Anadolu Efes, THY Euroleague'de bugüne kadar 5 kez kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes, 3 kez parkeden galip ayrılırken, 2 kez de Rus temsilcisi kazandı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 101-82'lik skorla galip ayrıldı.

CANLI | Khimki Moskova - Anadolu Efes

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