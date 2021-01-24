CANLI | Konyaspor - Antalyaspor
Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in inişli çıkışlı ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ersun Yanal yönetiminde çıkış yakalayan Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor.
Yeşil Beyazlılar ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet 1 galibiyet elde ederken konuk Antalyaspor ise son 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Bu maç öncesinde İttifak Holding Konyaspor 22 puanla 15. sırada yer alırken Antalyaspor 25 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD'den naklen yayınlanıyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını ayrıca SKORER CANLI ANLATIM sayfasından takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Konyaspor: Eray Birniçan, Ahmet Çalık, Barış Yardımcı, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Jevtovic, Hadziahmetovic, Musa Çağıran, Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi, Kravets
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Jahovic, Gökdeniz Bayrakdar
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